Alger croule sous les déchets! Depuis quelques semaines, les citoyens ont remarqué de graves dysfonctionnements dans le ramassage des déchets ménagers dans la capitale. Presque aucun quartier d'El Bahdja et sa banlieue n'est épargné. Rouiba, Bab Ezzouar, El Achour, Mehalma... Les tournées de collecte se font de plus en plus rares. Cela avait commencé par une réduction à un jour sur deux, avant de passer la semaine dernière à un passage tous les trois, quatre, voire 10 jours! Les ordures sont en train de s'entasser à travers nos quartiers, montrant une triste image du pays. Les citoyens s'interrogent sur les raisons de ces défaillances. Surtout que les Epic Extranet et Net-Com, en charge de la collecte des déchets, nous avaient habitués à une grande efficacité. Que se passe-t-il donc?