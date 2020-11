Le parking aérien à étages et la station de bus multimodale baptisée du nom des «Quatre frères martyrs Touati» dans la commune de Kouba, ont été inaugurés à l'occasion de la célébration du 66e anniversaire du déclenchement de la Guerre de libération. Le parking à étages et la station de bus multimodale ont été mis en service dans la commune de Kouba, avec des capacités respectives de 750 véhicules et 50 bus (Entreprise de transport urbain et suburbain d'Alger, Etusa). Ces structures relevant du secteur des transports revêtent une grande importance -de par leur positionnement stratégique, la commune de Kouba étant un carrefour vital menant aux différentes communes-, garantissent des services de qualité aux citoyens, facilitent le déplacement dans la capitale et assurent des espaces de stationnement.