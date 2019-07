La caravane de beach-volley open (hommes) sera lancée vendredi prochain, à partir de la plage de Saint-Roch dans la commune de Aïn El Turck (Oran), coïncidant avec les festivités du 5 Juillet, la double fête de l’Indépendance et de la Jeunesse. Cette caravane en quatre étapes, organisée par la ligue de volley-ball de la wilaya d’Oran dans le cadre de l’animation estivale, verra la participation de plus de 20 paires masculines de la wilaya, issues de Bethioua, Arzew, Hassi Bounif, El Kerma, Aïn-El-Turck, Mers El Hadjadj et Oran. La plage de Saint-Roch vivra, deux jours durant, du spectacle et de l’animation avec le déroulement de cette étape de la caravane de beach-volley, qui sillonnera ensuite la plage de Mers El Hadjadj avant d’effectuer une halte à Oran pour animer des activités récréatives au niveau de l’esplanade du jardin de Sidi M’hamed au centre-ville.