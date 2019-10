Trente journalistes de divers supports médiatiques issus de 17 wilayas prennent part à la caravane de presse touristique lancée à partir de Aïn Defla à l’initiative de l’Union nationale des journalistes algériens en vue de mettre en avant les potentialités touristiques du pays. Outre Aïn Defla, la caravane, lancée sous le slogan : «L’Algérie de l’amour et de la paix», sillonnera quatre wilayas du centre du pays en l’occurence Médéa, Bouira et Boumerdès, selon les initiateurs de l’opération. «La caravane constitue pour les journalistes une occasion pour découvrir davantage la beauté de l’Algérie et les atouts touristiques dont disposent les wilayas du centre et d’en faire la promotion à travers des papiers et des reportages», a indiqué le président de l’Union nationale des journalistes algériens (Unja), Mesbah Kadiri. A la faveur de cette caravane, la direction du tourisme de Aïn Defla a tracé un programme incluant la visite de monuments et lieux historiques de la wilaya à l’instar notamment de la ville de Miliana ainsi qu’El Amra abritant les vestiges de Gargara.