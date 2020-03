Une centaine d'aides ont été attribuées à des familles nécessiteuses de la commune de Taouegrit, à 68 km au nord-ouest de la wilaya de Chlef, dans le cadre de la caravane «Hiver chaud», lancée dernièrement par le ministère des Affaires religieuses et des Wakfs. Ce lot d'aides (couver-tures, literie et produits alimentaires de base), a été réparti à raison de 80 unités destinées à des familles nécessiteuses du village Ouled El Hadj Kherroubi, et une vingtaine pour la Zaouïa Chaâbnia, comptant près de 80 élèves. Cette action de solidarité, présidée par le ministre des Affaires religieuses et des Wakfs, Youcef Belmehdi, en compagnie du wali Messaoud Djari, a, également, englobé, la distribution d'une trentaine de colis de la zakat, d'une valeur de 6000 DA chacun, dans le cadre des efforts de renforcement des liens de solidarité dans la société. Cette opportunité a, aussi, donné lieu à l'ouverture, de la première mosquée, depuis l'indépendance, devant abriter la prière du vendredi au niveau du village Ouled El Hadj Kherroubi.