«J'ai rencontré mon frère Geoffrey Onyeama (le ministre nigérian des Affaires étrangères, ndlr) à Abuja. Nous avons eu des discussions fructueuses sur le renforcement des relations bilatérales et la mise en oeuvre de projets stratégiques en cours de développement, notamment l'autoroute transsaharienne Lagos-Alger, le pipeline transsaharien et le câble à fibre optique», a indiqué le ministre des Affaires étrangères, Sabri Boukadoum, après sa rencontre avec son homologue nigérian. Via ce déplacement, l'Algérie voulait relancer le vieux projet du gazoduc Nigeria-Algérie via le Niger. En vain puisque la Communauté économique des Etats de l'Afrique de l'Ouest(Cédéao), dont le Nigeria est un membre influent et qui dispose des plus grandes réserves de gaz du continent, a décidé lors d'une réunion tenue à Ouagadougou (Burkina Faso), de poursuivre les discussions avec les promoteurs du projet du gazoduc Nigeria-Maroc (Nmgp) en vue de la conclusion d'un Mémorandum d'entente (MoU) devant permettre d'aboutir à l'étude détaillée d'un projet unique de gazoduc en Afrique de l'Ouest. Par ce choix, les pays de la Cédéao enterrent le projet de la transsaharienne algérienne.