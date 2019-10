La cérémonie de remise des prix aux lauréats du concours Rabah Aïssat des villages les plus propres prévue aujourd’hui est reportée au 6 novembre prochain, ont indiqué à Tizi Ouzou les organisateurs de cette manifestation. Dans un communiqué publié en début de soirée sur sa page officielle sur les réseaux sociaux, l’Assemblée populaire de wilaya (APW) a affirmé que la cérémonie est « reportée au mercredi 6 novembre 2019 à 10h au niveau du théâtre régional Kateb Yacine ». La raison de ce report, a-t-on souligné de même source, est l’appel à une « grève » lancé par la Confédération des syndicats autonomes (CSA) pour ce jour-là. Quelque 57 villages ont pris part à cette 7ème édition de ce concours instauré en 2006, qui récompensait chaque année le village le plus propre au niveau de la wilaya et qui est passé à 10 villages récompensés depuis la dernière édition.