Alain Juillet, ancien patron du Renseignement à la Dgse, ser-vices de renseignement extérieur français, va animer deux fois par mois une émission de géopolitique sur la branche française de la chaîne russe d’information RT (ex-Russia Today). L’émission de 13 minutes, baptisée «La Source», débutera en mars et traitera de sujets tels que «la diplomatie, les conflits, le terrorisme, la sécurité, l’intelligence économique...», selon un communiqué. «Alain Juillet a un parcours exceptionnel et une exper-tise reconnue» a salué de son côté Xenia Fedorova, présidente et directrice de l’information de RT France. Financée par la Fédération de Russie, RT vise officiellement à donner un aperçu des positions russes aux téléspectateurs étrangers. Elle compte actuellement des chaînes en six langues (russe, espagnol, arabe, allemand, anglais, français).