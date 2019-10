La chanteuse algérienne d’expression kabyle, Djamila, est décédée mardi soir à Alger à l’âge de 89 ans des suites d’une longue maladie. Grande dame de la chanson kabyle, Djamila, de son vrai nom, Djohar Bachane, est née le 2 mai 1930 à Ait Bouhini dans la commune d’Azazga (35 km à l’est de Tizi Ouzou). Elle a commencé sa carrière artistique en 1951, d’abord comme animatrice à la Chaîne 2 de la Radio algérienne, puis comme chanteuse.Auteure de ses propres textes dès l’année 1953, Djamila connaîtra le succès avec entre autres chansons, «Abahri», «Aya Assas El Djamaâ» et «Arnouyas amane a khali», avant de rejoindre la chorale féminine «Urar Nel’Khalath» à la Chaîne 2, avec Chrifa notamment. Sa carrière au cinéma et à la télévision a débuté en 1962, pour se voir ensuite, sollicitée par Mohamed Hilmi pour une série de téléfilms, et Mohamed Lakhdar Hamina dans «Le vent des Aurès», Toufik Farès dans «Les hors-la-loi» et Sid Ali Mazif dans «Leila et les autres». Djamila a été enterrée, hier, au cimetière de Dély Brahim à Alger.