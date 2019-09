Souhila Ben Lachhab a obtenu le Prix de la meilleure chanteuse jeune arabe en 2019, vendredi, au Caire en Egypte, lors du Festival des chaînes satellitaires arabes. La star algérienne de 24 ans avait déjà été désignée Meilleur espoir de la chanson dans le Monde arabe 2018. Véritable nova des réseaux sociaux avec plus d’un million de fans sur Instagram, Souhila continue d’éblouir avec sa voix cristalline et sa simplicité. Découverte dans la 11ème saison de la Star Academy, où elle n’avait pas pu poursuivre la compétition suite à un accident, elle est, trois ans plus tard, membre du jury de la 8ème édition d’Alhane Wa Chabab. Son titre Lik Manwalich a été visionné plus de 12 millions de fois sur YouTube en l’espace de quelques mois faisant d’elle la chanteuse algérienne la plus cotée du moment.