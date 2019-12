La chasse est un passe-temps qui reprend progressivement ses lettres de noblesse à Boumerdès, ces dernières années, après un désintérêt qui a suivi son interdiction durant la décennie noire. La wilaya compte actuellement plus de 400 chasseurs organisés dans 24 associations couvrant tout le territoire de Boumerdès et affiliées à la Fédération de chasse de la wilaya. L’organisation des chasseurs de la wilaya en associations, vise à faciliter et encadrer cette activité à caractère sportif, d’autant plus qu’elle s’appuie sur l’usage d’une arme légère pour attraper une proie ou un gibier dans des lieux généralement reculés, ou situés en montagne. De nombreux chasseurs bénéficient de sessions de formation qui contribuent au relèvement du niveau des connaissances théoriques des pratiquants de ce sport-hobby.