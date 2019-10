Mode Avenue Shoes ouvre ses portes aujourd’hui à Chéraga, à l’ouest d’Alger ; plus de 200 m² d’espace commercial multimarque qui propose plusieurs types de chaussures authentiques de différentes marques mondiales, à des prix défiant toute concurrence. Plus tôt cette année, le tout premier magasin de prêt-à-porter homme-femme-enfant de cette nouvelle enseigne, «Mode Avenue», ouvrait ses portes au mois de mai. Le concept est le même, c’est-à-dire, mettre à la disposition du grand public des vêtements et des accessoires authentiques de plusieurs marques internationales à des prix imbattables.

D’une superficie totale de 400 m², on peut y trouver notamment du Mango, du NAF NAF, du H&M, mais aussi, du Pepe Jeans, de l’André et de l’Etam.