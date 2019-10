La Chine a affiché son ambition de devenir une «grande puissance» du cyberespace et critiqué la prépondérance américaine dans ce domaine, à l’ouverture de sa grand-messe annuelle de l’Internet. La rivalité sino-américaine se joue de plus en plus sur le champ technologique, à mesure que Pékin progresse dans les industries de pointe, tandis que Washington tente de freiner des entreprises chinoises comme le géant des télécoms Huawei. Cinquante ans après les débuts d’Internet et 25 ans après son entrée en Chine, «nous sommes devenus une puissance du cyberespace de 800 millions d’internautes», s’est félicité le chef des services de propagande du Parti communiste chinois (PCC), Huang Kunming. S’exprimant à l’ouverture de la 6e Conférence mondiale de l’Internet à Wuzhen, il a dit que son pays continuerait «à étendre sans relâche le développement d’Internet et à passer du statut de puissance du cyberespace à celui de grande puissance du cyberespace». Le développement d’Internet en Chine s’est fait à l’abri d’une «Grande muraille informatique» qui bloque l’accès de géants américains du secteur comme Google, YouTube, Twitter, Wikipedia ou Facebook. La conférence annuelle a accueilli quelque 15 000 participants de 80 pays.