La Chine a mis en place un centre de recherche de science-fiction à Pékin, dans le cadre des efforts pour stimuler le développement de l'industrie de science-fiction dans le pays, rapporte l'agence Chine Nouvelle. Lancé par l'Institut de recherche pour la vulgarisation des sciences de Chine, relevant de l'Association des sciences et des technologies de Chine, le Centre de recherche de science-fiction de Chine se concentrera sur la recherche, l'industrie et la coopération internationale dans le secteur. Plus de 60 invités spécialisés dans le domaine de science-fiction, de littérature, d'éducation, d'art et de communauté industrielle ont assisté à la cérémonie de lancement, organisée samedi dernier.