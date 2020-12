Des aides chinoises contenant du matériel médical de soins et de protections contre la contamination au Covid-19 sont en cours d'acheminement de la Chine vers l'Algérie. Dans le cadre de la lutte contre le coronavirus, le Croissant-Rouge algérien recevra, incessamment, un autre don du gouvernement chinois composé essentiellement de masques chirurgicaux et de vêtements de protection médicaux. C'est ce qu'annonce l'ambassade de Chine en Algérie sur sa page officielle facebook. L'annonce a été faite suite à la réunion tenue en ligne entre l'ambassadeur de Chine en Algérie, Li Lianhe, et Mme Saïda Benhabyles, présidente du Croissant-Rouge algérien (CRA). L'Algérie avait reçu jeudi 7 mai 2020, 30 tonnes d'équipements médicaux en provenance de Chine.