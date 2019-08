La Chine a augmenté l’utilisation de robots dans les mines de charbon pour améliorer l’efficacité et la sécurité minières, a rapporté samedi l’agence de presse Chine nouvelle. Les robots sont actuellement utilisés dans la patrouille, le ramassage des déchets de roche et neuf autres situations, alors que 19 autres applications sont en cours de développement, a précisé Huang Yuzhi, chef du Bureau national de la surveillance de la sécurité dans les mines houillères, lors d’une récente conférence sur les robots. «Le développement de robots miniers peut être un moyen efficace de traiter les questions de sécurité dans les mines de charbon», a déclaré M. Huang,cité par Chine nouvelle. «Pour promouvoir le développement des robots, les gouvernements locaux doivent créer des conditions favorables pour la recherche, alors que les mines de charbon dans les provinces telles que le Shandong, le Hebei et le Henan doivent accélérer l’application des robots», a ajouté M. Huang.