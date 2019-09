Les autorités sanitaires américaines ont annoncé jeudi une augmentation du nombre de personnes affectées par les maladies pulmonaires liées au vapotage, avec 12 décès et plus de 800 cas probables ou confirmés. Les cigarettes électroniques sont à l’origine d’une épidémie récente aux Etats-Unis, selon les Centres de contrôle et de prévention des maladies (CDC). D’après le dernier point des CDC jeudi, 12 personnes sont décédées dans 10 Etats américains. Les autorités évoquent également 805 cas confirmés ou probables de patients souffrant de problèmes pulmonaires liés à la consommation de cigarettes électroniques dans 46 Etats et un territoire américain. Si les autorités sanitaires fédérales assurent que toutes les personnes affectées ont utilisé des e-cigarettes, elles n’ont pas réussi, pour l’instant, à déterminer les causes de ces problèmes pulmonaires.