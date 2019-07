Les fumeurs qui utilisent la cigarette électronique ont tendance à diminuer leur consommation de tabac et à tenter d’arrêter davantage que les autres fumeurs, mais la vape est aussi associée à une plus grande probabilité de rechute, conclut une étude publiée lundi dernier. Depuis l’essor de la e-cigarette, à la fin des années 2000, de nombreuses études cherchent à déterminer s’il s’agit d’une aide efficace ou non à l’arrêt du tabac. Pour tenter de répondre à cette question, l’équipe de Ramchandar Gomajee, chercheur à l’Inserm et à l’université Paris-Sorbonne, a suivi pendant près de 2 ans 5 400 fumeurs quotidiens et 2 025 anciens fumeurs. Résultat : à la fin de la période observée, les fumeurs-vapoteurs fumaient en moyenne 4, 4 cigarettes de moins par jour, alors que les fumeurs n’utilisant pas la cigarette électronique n’avaient diminué leur consommation quotidienne que de 2,7 cigarettes, selon leurs résultats, publiés dans la revue américaine Jama Internal Medicine.