La cimenterie d'Aïn Touta, Scimat, du groupe public industriel des ciments d'Algérie (Gica) a fait don de matériel médical au profit des deux établissements publics hospitaliers (EPH) de Batna et Aïn Touta, a indiqué le directeur de wilaya de la santé et de la population, Aïssa Madhoui. Ce don se compose d'une quantité «considérable» de masques de protection et chirurgicaux, de tenues de protection, de désinfectants et d'équipements médicaux, dont des tensiomètres et respirateurs, a ajouté le même responsable. Selon la même source, la remise de ce don de solidarité avec les staffs médicaux engagés dans la lutte contre l'épidémie de Covid-19 s'est déroulée en présence du wali de Batna qui a salué l'initiative.