Le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement et ministre de la Culture par intérim, Hassane Rabhi a visité, dimanche dernier, la cinémathèque de Batna, qui a bénéficié d’une importante opération de restauration par le ministère de la Culture. Le ministre de la Culture par intérim qui effectuait une visite de travail dans la wilaya de Batna, a visité la salle Aurès, une salle du répertoire du Centre algérien de la cinématographie qui gère l’ensemble des cinémathèques d’Algérie. Le ministre était accompagné dans sa visite du wali de Batna Mohamedi, du président de l’APW de Batna, du DG de l’Eptv Rebahi et de Nabila Rezaig, directrice du développement de la promotion des arts au ministère de la Culture. Le directeur du Centre algérien de la cinématographie, Salim Aggar, a fait une présentation de la salle et a énuméré les modifications qui ont été effectuées lors de sa restauration.