Une campagne d'information de proximité a été lancée par la Caisse nationale d'assurance sociale (Cnas) de la wilaya de Médéa au profit des habitants des communes enclavées pour «mieux informer les affiliés et les futurs assurés sociaux des prestations de la caisse». Ce travail de terrain sera axé dans un premier temps sur les zones d'ombre et les villages et hameaux reculés. Il consiste à «expliquer aux citoyens déjà assurés ou appelés à le faire, les différentes prestations en matière de sécurité sociale, les services proposés par la Cnas, ainsi que les procédures d'affiliation et les avantages garantis par la caisse». Six zones d'ombre situées dans la commune d'El-Azzizia (nord-est de Médéa), à savoir Ouled-Zidane, Hamraoui, Ouled Mohamed, Bouzaoueche, Fourar et Chaânine, ont été ciblées lors de l'entame de la campagne.