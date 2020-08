Que du nouveau pour les affiliés de la Caisse nationale des assurances sociales des travailleurs salariés.

Ces derniers viennent de bénéficier d'un nouveau service en ligne qui permettra la déclaration des arrêts de travail via le portail électronique El Hanna.

L'assuré social n'aura plus qu'à introduire toutes les informations le concernant et à numériser le certificat d'arrêt de travail dans la rubrique dédiée à cet effet sur le portail électronique(http://elhanaa.cnas.dz).

Avec ce nouveau service, l'assuré n'aura plus à se déplacer et pourra faire sa déclaration dans les 48h comme le prévoit la réglementation et il aura même la possibilité de suivre toutes les étapes de prise en charge de son arrêt de travail via Internet à l'aide d'un guide qui est mis à sa disposition dans l'espace El Hanna.