Plusieurs retraités de la région d'Alger, mais aussi de Béjaïa et Sétif, notamment nous ont fait part de leur étonnement quant à la mesure appliquée par la Cnav (France).

Il s'agit de l'augmentation annuelle annoncée par les pouvoirs publics, dès décembre dernier, dont le montant est de 1% pour l'ensemble des pensions inférieures au seuil retenu.

Mais quelle ne fut pas la surprise des retraités algériens de découvrir que la Cnav leur a appliqué le taux habituel de 0,3% (soit entre 1 et 2 euros, dans le meilleur des cas) et cela, sans aucune explication, malgré les doléances qui lui furent adressées.

Il semble que ce ne soit pas la première fois que ce genre de traitement est pratiqué par l'organisme français, compte tenu du fait que les réclamations peuvent mettre plusieurs mois à lui parvenir...pour un résultat incertain.