La Commission d'écoute des investisseurs de la wilaya d'Annaba a levé les entraves rencontrées par 170 projets sur les 202 soumis à la commission depuis sa création au troisième trimestre 2020, selon les services de la wilaya. Les entraves levées concernent, notamment l'obtention de permis de construire et d'actes de concession, des erreurs dans la rédaction de contrats et des amendements relatifs à la nature de l'activité d'investissement, a-t-on précisé. Les projets concernés se rapportent à l'industrie, l'agriculture, le logement, la santé et les services et se répartissent sur les zones industrielles d'Aïn Sayd, Berrahal, El Allaligue et Medjaz Ghassoul. La commission présidée par le wali a ajourné l'examen de 32 projets jusqu'à la parution des nouveaux textes régulant le travail de la commission de localisation et de promotion de l'investissement et de régulation du foncier (Calpiref), a-t-on indiqué.