La commune de Guerrouma est privée d’eau potable et sa population ne sait plus à quel saint se vouer ! Pourtant, cette localité située à une cinquantaine de kilomètres à l’ouest du chef-lieu de la wilaya de Bouira se trouve à proximité de l’un des plus grands barrages du pays ! La commune de Guerrouma est l’une des moins loties du pays. Dans cette localité, les infrastructures les plus basiques sont inexistantes. En plus des coupures fréquentes d’électricité et de gaz, l’eau potable se fait rare ! Et pourtant, le barrage de Koudiat Asserdoune est situé à quelques encablures. Il est l’un des plus grands du pays, mais la rareté de l’eau se fait ressentir au point de devenir l’un des problèmes majeurs de cette localité rurale.