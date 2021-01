Il y a exactement deux ans, L'Expression a publié un reportage sur «Gloria», la courgette qui vient du Sud. Notre journaliste présentait alors un complexe, premier du genre, qui utilise la chaleur produite par les forages profonds pour la production agricole pour un rendement optimal et une très haute valeur ajoutée. Pour cette courgette du désert et grâce à la nouvelle technique, il ne faut attendre que 10 à 15 jours pour faire une récolte, selon les ingénieurs agronomes de ce projet, lancé à Touggourt. Des exportations ont été faites vers l'Europe. Mais à Alger, les citoyens, eux doivent payer leur courgette à 200 DA le kilo! Indisponible et en raison de l'approche de la fête de Yennayer, les spéculations vont bon train au vu et au su des premiers responsables du secteur qui semblent avoir les mains liées ou sont tout simplement insouciants. Une chose est sûre, ces augmentations anarchiques que connaisse une majorité de produits alimentaires avec la baisse drastique du niveau de vie, notamment en raison de la pandémie sanitaire, accentuent le mécontentement citoyen.