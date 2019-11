Au grand soulagement des riverains, les autorités de Blida ont décidé de la fermeture définitive de la décharge publique de Bouguerra «en juin prochain», après avoir atteint un niveau de saturation jugé «très avancé». Cette décision fait suite aux dernières actions de protestation des habitants de la commune, qui avaient exigé la fermeture «immédiate» de cette décharge publique, au motif qu’elle constitue, selon eux, «un danger pour la santé publique, car se trouvant mitoyenne à un cours d’eau et à de nombreux vergers et exploitations agricoles», ont-ils estimé. Cette décision de fermeture a été fortement saluée par les habitants de Bouguerra, en dépit de son caractère «provisoire», ont-ils relevé. «Cette décision va mettre un terme à de nombreux problèmes d’ordre environnemental et sanitaire, longtemps décriés par les habitants de la localité indisposés par les odeurs nauséabondes, à l’origine d’allergies pour nombre d’entre eux», a indiqué, Ismail Chama, membre de l’association Djil El Ghad et représentant de la société civile.