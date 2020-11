Dans un entretien à l'APS, Hamid Afra, délégué national aux risques majeurs, a fait état de la promulgation prochaine du décret portant révision de l'organisation de la Délégation nationale aux risques majeurs, en application des instructions données par le Premier ministre lors de la dernière rencontre gouvernement-walis, mais aussi du cadre de Sendai. Cette délégation se doit d'avoir une vision prospective et anticipative sur les aléas naturels pour éviter que les feux de forêt et les inondations enregistrés ces dernières années ne se reproduisent. L'Algérie a adopté, dès 2004, une politique de prévention des risques majeurs par la mise en place d'une loi définissant 15 aléas naturels et technologiques, ainsi que les modalités de prévention et d'intervention lors de leur survenance. 16 ans après l'entrée en vigueur de la loi de 2004, «le nombre des décrets exécutifs promulgués, en application dudit texte, ne dépasse pas quatre décrets sur un total de 30 qui devaient définir les modalités de prévention de tous les risques énoncés dans cette loi», selon Hamid Afra.