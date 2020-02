Au mois d’octobre dernier, un incendie s’est déclaré au niveau du bâtiment 7, groupe Aadl, à la cité Zerhouni-Mokhtar, Les Bananiers. Le feu a commencé au niveau des placards de compteurs du rez- de-chaussée se propageant vers les étages supérieurs. Le pire a été évité. Néanmoins, l’incendie a ravagé ces placards ainsi que les couloirs. Les services de la Sonelgaz, la Seaal ainsi qu’Algérie télécom ont vite rétabli les choses. Sauf que les traces de l’incendie restent visibles. Gest-Immo, la société de gestion des bâtiments Aadl a été plusieurs fois contacté par les locataires, en vain ! Après insistance, elle répond sèchement : « On vous donne la peinture et vous vous chargez de la main-d’œuvre. » Une situation des plus burlesques pour des locataires qui payent plus de 2500 dinars par mois de charges…