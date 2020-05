La direction générale de la Sûreté nationale (Dgsn) a organisé une campagne nationale du don de sang au profit des centres de transfusion sanguine. Le coup d'envoi de cette campagne, qui s'étalera du 17 au 19 mai, a été donné par le directeur général de la Sûreté nationale, Khelifa Ounissi, au niveau du centre médico-social «Omar Harraig» (ex-Villa Magnon) à Alger. Cette campagne, organisée en coordination avec l'Agence nationale du sang (ANS) et l'Union nationale des donneurs de sang, concernera l'ensemble des wilayas. L'objectif étant d'approvisionner les hôpitaux et les centres de transfusion sanguine en sang et ses dérivés, notamment en cette période marquée, cette année, par un manque de ce liquide biologique vital au niveau de ces établissements, outre les mesures de confinement dû à la pandémie de coronavirus Covid19.