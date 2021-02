Au mois d'août 2020, le président russe Vladimir Poutine annonçait en grande pompe que son pays a réussi à découvrir le premier vaccin anti-Covid enregistré dans le monde, le Spoutnik V. Fiabilité douteuse, tests inachevés, production limitée, le vaccin russe fut accueilli avec méfiance. D'ailleurs, la Russie s'attirait à cette occasion moult critiques. La communauté scientifique occidentale qualifiait l'annonce de

«prématurée», car étant intervenue avant même les essais cliniques de masse (phase 3) et la publication de résultats scientifiques probants. Signe des temps et revanche de l'Histoire. Désormais, le vaccin Spoutnik V attire la convoitise des Européens. Au point que le chef de la diplomatie européenne, Josep Borrell, le qualifiait de «bonne nouvelle pour l'humanité». Un revirement radical des Occidentaux. De toute évidence, la mise sur orbite du «Spoutnik» est un succès scientifique et diplomatique pour le puissant président russe. Sans parler des retombées financières; car Spoutnik V pourrait rapporter quelque 25 milliards d'euros à Moscou.