Les conditions et modalités d'exercice des activités de fabrication et d'installation des plaques d'immatriculation des véhicules et leurs caractéristiques ont été fixées par un décret exécutif publié au Journal officiel n°7. Il s'agit du décret exécutif numéro 21-48 correspondant au 19 janvier 2021 fixant les conditions et modalités d'exercice des activités de fabrication et d'installation des plaques d'immatriculation des véhicules et leurs caractéristiques, signé par le Premier ministre, Abdelaziz Djerad. Le texte stipule, entres autres, que l'exercice de l'activité de fabrication des plaques d'immatriculation était soumis à l'obtention d'un agrément délivré par arrêté du wali, territorialement compétent, alors que l'exercice de l'activité d'installation de ces plaques est soumis à l'obtention d'une autorisation délivrée par arrêté du président de l'Assemblée populaire communale, territorialement compétent.