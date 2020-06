La FAF a annoncé, hier, sa décision de venir en aide «une nouvelle fois» aux clubs algériens, en payant leurs contentieux vis-à-vis de la FIFA. «Le BF a décidé d'apporter une nouvelle fois son aide aux clubs algériens dans le cadre de leurs situations contentieuses vis-à-vis de la Fifa, avec l'engagement de ces derniers de rembourser les avances de la FAF sur leurs indemnités de participation en Coupes africaines et/ou de leur quote-part des droits TV», a indiqué l'instance fédérale dans son relevé des conclusions de la dernière réunion du Bureau fédéral, tenue dimanche par vidéoconférence.Dans le même sillage, le BF a décidé d'interdire, à travers la CNRL tout recrutement de joueurs étrangers par tout club n'ayant pas encore assaini sa situation contentieuse. La situation des dettes des clubs des Ligues 1 et 2 demeure inchangée depuis le début de la pandémie du Covid-19, soit plus de 217 millions de dinars pour les clubs de Ligue 1 et plus de 523 millions de dinars pour les clubs de Ligue 2.