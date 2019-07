Le directeur général de l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) José Graziano da Silva, a lancé un nouvel appel visant à prendre des mesures plus fortes en vue de lutter contre l’épidémie mondiale d’obésité. Da Silva a suggéré également de mettre en place des politiques fiscales et juridiques afin de promouvoir des régimes alimentaires sains. «C’est incroyable, mais de nos jours, il est difficile de trouver et d’acheter des aliments sains dans les villes», a déclaré José Graziano da Silva, ajoutant qu’il existait de nombreux outils politiques afin de rendre les régimes alimentaires plus accessibles et abordables.