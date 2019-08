Sortant du cadre ordinaire des plans de sorties de l’été, la ferme Ibrahim située dans la wilaya de Tipasa, commune de Sidi Rached, se distingue par sa fidélité au caractère pastorale de la région et offre la possibilité de déguster et acheter dans un cadre hautement agréable, des produits laitiers dérivés, notamment les fromages. Une spécialité qui attire de plus en plus de familles, d’autant plus qu’elle s’est dotée nouvellement d’une pizzeria et d’une grande esplanade implantée sur le bord de la forêt, dans un confort incontestable, où les moyens d’accueil sont loin d’y faire défaut. Pour les adeptes des sorties champêtres, du calme et des produits du terroir, le détour vaut vraiment la peine.