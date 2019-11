Les commerçants de la viande et des produits dérivés, à Alger, ont appelé mercredi dernier à la révision de la décision portant fermeture de l’abattoir d’El Harrach, à l’origine de leur débrayage, a-t-on appris mercredi dernier auprès des représentants des travailleurs. S’exprimant lors d’une visite d’inspection organisée par les membres de la commission de l’hydraulique, de l’agriculture, du tourisme et des forêts de l’Assemblée populaire de la wilaya d’Alger, le membre du bureau exécutif des viandes et produits dérivés, Khir Merouane a précisé que les commerçants activant au niveau de l’abattoir d’El Harrach «ne quitteront pas les lieux avant la présentation d’une deuxième expertise technique prouvant que le plafond de la bâtisse menace ruine».