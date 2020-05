Une opération pilote de remplacement progressif des câbles de cuivre «vieillissants et vétustes » par la technologie en fibre optique Ftth dans la wilaya d’Alger visant à assurer un débit Internet stable et de qualité a débuté samedi soir. Le coup d’envoi de celle-ci a été donné par le ministre de la Poste et des Télécommunications, Brahim Boumzar, qui a déclaré qu’elle permettra de garantir un débit réel jusqu’à 100 mégas». Le ministre de la Poste et des Télécommunication a expliqué que « le réseau téléphonique et Internet actuel d’Alger utilise toujours le cuivre, un moyen de transport «qui ne peut garantir un débit Internet stable ». Brahim Boumzar a indiqué, en outre, que cette opération de remplacement du réseau filaire en cuivre par celui du Ftth à Alger, sera lancée, dans une seconde phase, dans la wilaya de Constantine, avant d’être généralisée à toutes les autres wilayas.