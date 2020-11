Une longueur de 2 500 kilomètres de liaisons en fibre optique a été réalisée à Bouira, dont 120 km durant l'année en cours, dans le cadre des différents programmes visant à moderniser davantage et à numériser l'administration publique et les services privés. C'est donc pour permettre la numérisation des services au profit de l'administration publique et du service privé, que la priorité a été donnée au déploiement généralisé de la fibre optique à travers les différentes communes et localités de la wilaya, afin de répondre au mieux aux besoins technologiques des clients, sans cesse croissants et exigeants. Avant la fin de l'année en cours, Algérie télécom de Bouira prévoit aussi la réalisation de 70 km supplémentaires pour renforcer le taux de couverture de la wilaya en matière de fibre optique et répondre aux besoins des citoyens, notamment des zones d'ombre.