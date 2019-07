Les Oranais se remettent même à rêver d’un deuxième trophée africain pour l’Algérie. L’engouement suscité par l’actuelle participation de la sélection algérienne au rendez-vous continental au sein de la population oranaise rappelle, on ne peut mieux, les épopées des éliminatoires et des phases finales des Coupes du monde de 2010 et 2014 en particulier. Raison pour laquelle deux nouveaux écrans géants viennent d’être installés par les services de l’APC d’Oran pour permettre aux citoyens de suivre les rencontres de la coupe d’Afrique des nations (CAN). Le théâtre de verdure Hasni-Chakroun et le Jardin méditerranéen ont été choisis pour abriter les deux écrans géants qui viennent de s’ajouter à celui installé dès le début de la CAN. La précédente sortie des Verts, la deuxième dans la compétition, jeudi dernier, contre le Sénégal (1-0), avait attiré une grande foule au niveau de l’esplanade du jardin Sidi-M’hamed où a été posé le premier écran géant.