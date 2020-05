La FIFA, l'Organisation mondiale de la santé (OMS) et la Commission européenne ont annoncé le lancement de la campagne «SafeHome», qui vise à soutenir les femmes et les enfants face aux risques de violences domestiques, dans le contexte de la pandémie du coronavirus.

Avec cette initiative commune, les trois institutions entendent réagir à la récente hausse des rapports d'abus en la matière, alors que les mesures de confinement prises pour ralentir la propagation du Covid-19 exposent les femmes et les enfants à des risques plus importants». «Dans le monde entier, près d'une femme sur trois est victime, au cours de sa vie, de violences physiques et/ou sexuelles de la part d'un partenaire intime, ou de violences sexuelles de la part de quelqu'un d'autre», précisent les trois organisations.

En raison des mesures de distanciation physique, actuellement en vigueur dans de nombreux pays, les femmes et les enfants ont plus de difficultés à alerter leur famille, leurs amis ou des professionnels de la santé, qui pourraient leur apporter soutien et protection, poursuit le communiqué.