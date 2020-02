Les prix de la figue sèche continuent de grimper sur le marché. Cédé aux consommateurs entre 800 et 1200 DA en septembre et octobre, ce fruit a vu son prix augmenter dernièrement atteignant parfois les 1800 DA, notamment pour la célèbre figue sèche de Beni Maouche. Le premier choix de ce fruit est proposé entre 1500 et 1800 DA le kg à Beni Maouche et ses environs a-t-on constaté sur place. Les rares commerçants et producteurs qui proposent encore de la figue sèche à leurs clients la cèdent, au minimum, à 1000 DA le kg pour le 2e et 3e choix. Cette cherté jamais atteinte dans le passé, provoque la colère de certains consommateurs. Dans les grandes surfaces, notamment à Alger, la figue sèche de Beni Maouche a disparu des étals depuis un moment.