Yasser Boularès n'entrera pas dans le livre Guinnes des records. Et pour cause! Après 200 km parcourus, on lui a volé son âne. Ainsi prend fin l'aventure du jeune Algérien Yasser Boularès qui s'est fixé le challenge de traverser l'Algérie avec un âne en ralliant Alger à Djanet. L'âne lui a été volé durant la nuit entre Aïn Lahdjal et Boussaâda pendant que le jeune homme dormait. Durant son petit parcours, Yasser postait régulièrement sur son compte Instagram des nouvelles de l'avancée de son périple à travers l'Algérie. Un périple qui devait lui permettre de rallier Alger à Djanet (dans la willaya d'Illizi, dans le sud-est du Sahara algérien) à pied, soit près de 2.300 kilomètres. Il a débuté son aventure lundi 30 novembre à partir de la Grande-Poste d'Alger, où se trouve le point kilométrique zéro. Tandis que certains habitants en Algérie et partout dans le monde s'amusent de ce challenge peu commun, d'autres s'inquiètent quant au traitement imposé à l'animal qui est, par ailleurs, lourdement chargé tout le long du périple. Et pour certains, imposer une telle épreuve à un âne est perçu comme un acte de maltraitance. Apparemment, les défenseurs des animaux seraient passés à l'acte.