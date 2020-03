La Finlande a été désignée le pays le plus heureux du monde pour la troisième fois consécutive, selon un rapport de l'ONU publié vendredi. Le pays nordique devance le Danemark, 2e, et la Suisse, 3e, selon le classement 2020 du «World Happiness Report», dont la publication coïncide avec la Journée mondiale du bonheur, établie par l'ONU et célébrée le 20 mars. Le Soudan du Sud et l'Afghanistan, deux pays en proie à la guerre, occupent respectivement l'avant-dernière et la dernière place du classement. La méthodologie utilisée consiste à demander à un échantillon de personnes venant de 156 pays différents de répondre à une série de questions sur la perception de leur qualité de vie sur une échelle de 0 à 10. Comme lors des sept rapports précédents, les pays nordiques dominent le classement. Aux 10 premières places, l'on retrouve également la Nouvelle-Zélande, 8ème et l'Autriche, 9ème. La France, 24e en 2019, pointe désormais à la 23e place.