Le président de la Fondation algéro-américaine pour la culture, l’éducation, la science et la technologie (AAF-Cest), le professeur Taha Merghoub a affirmé, lors de la clôture des travaux de l’université d’été de la Fondation pour l’année 2019, que la deuxième édition de cette université, abritée par l’université Mustapha Benboulaïd de Batna 2, «a été couronnée du succès escompté». S’exprimant à cette occasion, supervisée par le ministre des Affaires étrangères, Sabri Boukadoum, Taha Merghoub a indiqué que l’objectif commun des conférenciers, des encadreurs d’ateliers algériens et étrangers ainsi que des étudiants consistait en «le transfert et l’échange de la science et de la connaissance».