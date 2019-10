Le roi marocain Mohammed VI est l’un des rois les plus fortunés du monde. Avec 8,2 milliards de dollars de fortune personnelle, le souverain chérifien se classe à la 5e place parmi les souverains du monde entier, selon le magazine Style. Il y a cependant, un autre classement, publié par le média britannique L’Express, qui donne une version différente. L’Express classe le roi du Maroc comme 8e fortune du monde, parmi les autres monarques de la planète. Sa fortune serait loin des 8,2 milliards avancés par le magazine Style. Elle s’établirait à 2,1 milliards de dollars, selon un article publié le 17 octobre dernier. Cela dit, les deux médias ne divergent pas sur la plus grande fortune parmi les rois du monde. Les deux donnent le roi de Thaïlande Maha Vajiralongkorn, officiellement roi Rama X, comme roi le plus riche du monde avec 43 milliards de dollars. Les deux classent également le sultan du Brunei, Hassanal Bolkiah, au deuxième rang. Le roi Salmane ben Abdelaziz Al Saoud d’Arabie saoudite est troisième de ces deux classements avec respectivement une fortune de 18 milliards de dollars.