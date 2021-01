Après des semaines de crise, les dirigeants du Cfcm, qui organise le culte musulman en France, sont parvenus à un accord sur une «charte des principes» de l'islam qui doit donner le coup d'envoi d'une vaste restructuration de la deuxième religion du pays. Ce texte réaffirme, notamment «le principe de l'égalité hommes-femmes», la «compatibilité» de la foi musulmane avec la République et insiste sur «le rejet de l'instrumentalisation de l'islam à des fins politiques» et la «non-ingérence» des Etats étrangers. Ce texte doit maintenant être validé par l'ensemble des fédérations du Cfcm avant d'être présenté au président Emmanuel Macron. Cette étape permettra de lancer la prochaine mise en place d'un Conseil national des imams (CNI), qui sera chargé de «labelliser» les imams exerçant en France, et pourra retirer son agrément en cas de manquement à la charte.