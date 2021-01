Saisi par des associations, le Conseil d'État a suspendu le gel des visas de regroupement familial pour les conjoints et enfants d'étrangers non-européens résidant en France. La mesure avait été prise par le gouvernement, en mars 2020, à cause de la crise sanitaire. La juridiction, saisie en décembre par plusieurs associations, syndicats et personnes étrangères, a donné raison aux requérants en suspendant le gel de la délivrance de visas de regroupement familial aux conjoints et enfants d'étrangers non européens. Dans le cadre de la lutte contre l'épidémie de Covid-19, le gouvernement avait décidé en mars 2020 de limiter la circulation sur le territoire national des personnes en provenance de l'étranger. Depuis, à de rares exceptions près, les membres de la famille des ressortissants d'autres nationalités résidant en France ne peuvent plus entrer sur le territoire national, contrairement aux conjoints et enfants de citoyens français ou européens.