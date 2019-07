La France reste le troisième pays exportateur d’armes dans le monde après les Etats-Unis et la Russie avec un chiffre d’affaires de 9 milliards d’euros en 2018, a révélé un rapport du ministère des Armées destiné au Parlement sur les exportations d’armement de la France. Selon ce rapport, daté de juin 2019 et rendu public récemment, la France a exporté de 2009 à 2018 l’équivalent de 86,226 milliards d’euros, dont 36,222 milliards d’euros pour la seule région du Proche et Moyen-Orient. L’Arabie saoudite avec 11,335 milliards d’euros, le Qatar 11,044 milliards d’euros et l’Egypte 7,589 milliards d’euros représentent les principaux clients de la France dans le monde.