La géothermie ou «chaleur de la terre» est un potentiel énergétique non exploité par l'Algérie qui a l'intention d'y remédier. Conscient de ce potentiel non négligeable, le ministre de la Transition énergétique et des Energies renouvelables, le professeur Chems Eddine Chitour, a révélé que l'Algérie dispose entre 240 et 280 sources géothermiques. Cette énergie permet de fabriquer de l'électricité destinée, notamment au chauffage urbain et au secteur agricole. C'est justement dans la production agricole que l'Algérie compte en profiter, pour l'agriculture saharienne plus exactement. D'ailleurs, deux groupes ont été constitués, à l'issue d'une réunion intersectorielle entre les départements des mines, du tourisme, de l'énergie, de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique et de l'agriculture, pour affiner l'inventaire et proposer des solutions comme application dans le domaine de l'agriculture, de l'habitat et du tourisme.