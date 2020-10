La soumission des demandes pour la loterie américaine - DV Visa Lottery 2022 débutera le 7 octobre prochain et se poursuivra jusqu'au 10 novembre 2020. Le bureau des Affaires consulaires du Département d'État américain (Travel State Dept), a officiellement confirmé le maintien du programme de visa de diversité pour l'année 2022 (DV-2022); plus connu sous le nom de la loterie américaine - Green Card Lottery. Selon le Miami Herald qui rapporte l'information, le programme DV Visa délivre annuellement jusqu'à 55 000 cartes de résident permanent. Ainsi, les étrangers souhaitant immigrer légalement aux États-Unis devront soumettre leur demande par voie électronique sur le site officiel du programme d'immigration à compter du mercredi. Pour rappel, les résultats de la loterie DV Visa pour l'année 2021 ont été annoncés en août dernier. L'Algérie figurait à la 2e place parmi les 15 pays ayant enregistré le taux d'acceptation le plus élevé avec pas moins de 6 001 candidats algériens acceptés.